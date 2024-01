E’ entrato in carica nei giorni scorsi il rinnovato Consiglio delle Responsabili eletto dall’Assemblea delle socie del Centro documentazione donna svoltasi a novembre.

Antonietta Vastola, è stata nominata Presidente (subentrando a Vittorina Maestroni, presidente dell’associazione per 12 anni) e sarà coadiuvata dal Consiglio composto da: Serena Ballista (autrice e presidente Udi Modena) Aurora Ferrari (sindacalista segreteria Cgil Modena), Monica Guarracino (docente), Caterina Liotti (storica e archivista), Vittorina Maestroni (esperta in studi di genere), Maria Dora Palma (dirigente archivista di Stato in pensione), Barbara Pederzini (consulente di marketing), Judith Pinnock (psicologa esperta in studi di genere).

Antonietta Vastola, socia da oltre vent’anni dell’associazione, si è occupata del mondo delle imprese presso un’organizzazione di categoria, da sempre sensibile alle politiche di genere, è stata tra le componenti della Commissione Pari Opportunità del Distretto ceramico. Vanta un’esperienza ventennale nelle amministrazioni locali (come consigliera comunale, assessora e vicesindaca a Formigine) in cui si è attivamente impegnata nello sviluppo di politiche territoriali di pari opportunità, di contrasto alla violenza sulle donne, di welfare e di servizi educativi, con particolare attenzione al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

“Ho accettato questo nuovo ruolo con grande interesse – dice la neo presidente Antonietta Vastola – in quanto in questo particolare momento storico, è sempre più urgente continuare ad accrescere percorsi culturali che, attraverso la memoria storica e l’approfondimento degli studi economico e sociali attenti alle differenze di genere, contribuiscano ad elaborare e a sviluppare nuove politiche capaci di contrastare diseguaglianze, discriminazioni e violenze sulle donne.”