Domani giovedì 25 gennaio, dalle 10 alle 12.30, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio si terrà il convegno pubblico “Cosa resta della vertenza della SaGa Coffee: comunità e capitale sociale locale e flussi globali”.

L’incontro fa parte dell’inchiesta sociale promossa dal Comune insieme alla Città metropolitana di Bologna e realizzata da Fondazione per l’Innovazione Urbana, Rusconi, Villa Ghigi, in collaborazione con Fiom-Cgil e Fim-Cisl, e fa seguito all’inaugurazione del 2 dicembre 2023 a Gaggio Montano dell’installazione C’è un faro in montagna.

Il convegno sarà l’occasione per presentare il report della prima inchiesta sociale svolta nel territorio dell’Appennino bolognese a due anni dalla vicenda della SaGa Coffee e per riflettere sull’esperienza dei 100 giorni di presidio della fabbrica, di cui la ricerca ha esplorato le diverse ricadute e percezioni sul territorio nel medio e breve termine.

Parteciperanno, tra gli altri, Erika Capasso, delegata del Sindaco all’Inchiesta sociale; Maurizio Fabbri, delegato della Città Metropolitana per l’Appennino; Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio Montano e la rappresentanza sindacale che ha accompagnato le lavoratrici nella vertenza.

Tutte le informazioni a questo link https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/3234-convegno-pubblico-cosa-resta-della-vertenza-della-saga-coffee-comunita-e-capitale-sociale-locale-e-flussi-globali