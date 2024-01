Nella giornata di ieri, durante lo svolgimento di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Bolognina, gli operatori della Polizia di Stato hanno notato un uomo sospetto che incontrava un giovane, apparentemente italiano, al quale consegnava un involucro ricevendo in cambio una banconota da venti euro. L’acquirente insospettito si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il venditore veniva seguito fino all’abitazione dove si era diretto ed era entrato.

Gli operatori, giunti all’interno dello stabile, trovavano una donna nigeriana e altri due suoi connazionali, uno dei quali veniva immediatamente riconosciuto dagli agenti. Gli stessi procedevano così alla perquisizione del locale con esito positivo. Venivano infatti rinvenuti nove involucri contenenti presumibilmente sostanze stupefacenti, una somma di denaro pari a 325 euro e successivamente ulteriori 600 euro. Il materiale veniva sottoposto a sequestro e nello specifico si trattava di sette involucri contenenti eroina, un involucro contenente cocaina ed un altro contenente bicarbonato di sodio.

I due uomini, sprovvisti di documenti, venivano portati in Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Il nigeriano – classe ’98 – tenuto conto del quantitativo di droga rinvenuto, della sua pericolosità sociale e del mancato titolo di soggiorno è stato posto in arresto ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90, mentre il suo connazionale – classe ’95 – è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione in quanto irregolare sul territorio italiano, e nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di espulsione.