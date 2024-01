Dal rapporto tra scuole e imprese, fino agli investimenti nelle infrastrutture e alla collaborazione con i comuni del distretto. Sono questi i temi discussi durante l’incontro tra una delegazione di Lapam Confartigianato (composta dal responsabile della sede associativa di Castellarano Jacopo Faroni, dal segretario della zona di Reggio Emilia di Lapam Confartigianato Stefano Cestari e dal responsabile dell’area sindacale e delle categorie dell’associazione Daniele Casolari) e il Presidente della Provincia di Reggio Emilia, nonché Sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni.

Tra gli argomenti sul tavolo, oltre al sempre più importante e necessario legame tra gli istituti scolastici del territorio e le imprese locali, grazie a iniziative come Manifatture Aperte, rimane la difficoltà da parte degli imprenditori di reperire personale specializzato. «Riteniamo necessario – spiega Daniele Casolari, responsabile sindacale e delle categorie Lapam Confartigianato – sviluppare ulteriormente progetti di formazione professionale valorizzandoli e supportandoli per avere sempre più figure professionali adeguate alle richieste del mercato lavorativo. Fondamentale è poi la collaborazione, anche a livello comunale tra i distretti limitrofi sia del versante reggiano ma anche di quello modenese, per attuare politiche comuni. Parlo, ad esempio, della viabilità e dei collegamenti infrastrutturali, ma anche per favorire politiche abitative che vengano incontro alle esigenze di imprenditori e lavoratori».

Ci si è poi confrontati anche sui temi della sicurezza e della costruzione di proposte che continuino ad affrontare i fenomeni di disagio e violenza giovanile relativi anche al territorio reggiano. L’incontro tra l’associazione e il Presidente Zanni è stato anche un momento per presentare i dati economici del territorio elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato. Al 30 settembre 2023, numeri più aggiornati, si rilevano 1.113 imprese attive nel comune di Castellarano, di cui 416 artigiane, trend ancora positivo nonostante un lieve calo annuale dello 0,8% registrato dopo il positivo dato del 2022 di +1,2%. Sul medio periodo (terzo trimestre 2007 – terzo trimestre 2023), si registra un calo di 82 imprese, pari a un -6,9%, dato decisamente meno marcato rispetto al -9,6% registrato nell’intera provincia di Reggio Emilia, così come i numeri di imprese totali del comparto artigiano che negli ultimi 16 anni registrano una diminuzione del 20% a livello comunale contro un -20,9% in tutta la provincia di Reggio. Al 30 settembre 2023 sono 236 le imprese gestite a prevalenza da donne, mentre 115 sono gestite da stranieri e 236 quelle gestite da giovani under 35 anni. Fotografando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nel Commercio e Autoriparazione (24,2% del totale), nei Servizi alle imprese (24,7%) e nelle Costruzioni (16,6%).

«Come Presidente della Provincia e Sindaco di Castellarano – afferma Giorgio Zanni – ringrazio Lapam Confartigianato per questi momenti di incontro e rinnovato confronto sempre utili e proficui. Il comune lavoro, l’ascolto, il dialogo e la sinergia costruttiva per affrontare queste importanti sfide è sempre massima nella quotidiana costruzione del futuro e del benessere delle nostre comunità, dei lavoratori, e delle imprese del nostro territorio. Dopo gli anni di pandemia in prima linea per affrontati a testa alta e vicini ad ogni fragilità, sociale ed economica, abbiamo ora davanti sfide comuni, locali e globali, altrettanto impegnative e importanti, che possiamo vincere solamente continuando ad affrontarle insieme, con lo spirito coraggioso e innovatore che ci ha sempre contraddistinto e che continuerà a contraddistinguerci».