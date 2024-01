Nella settimana dal 22 al 26 gennaio, si è svolto presso il Polo didattico della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna, il corso di formazione per addetti al collaudo dei Centri Mobili di Revisione, organizzato dalla Direzione in collaborazione con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali.

Il corso, con carattere interregionale, ha coinvolto di funzionari tecnici dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, i quali hanno potuto apprendere le modalità di revisione dei mezzi dei Vigili del fuoco che, secondo l’articolo 138 del Codice della Strada, vengono direttamente effettuate da addetti appartenenti al CNVVF tramite i centri di revisione mobili.

Tali centri, istituiti ormai dal 2010, sono attualmente in dotazione alle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna e Calabria, hanno la peculiarità di essere completamente trasportabili da un Comando all’altro, sono progettati per verificare l’efficienza degli specifici automezzi in dotazione al Corpo nazionale, anche nei confronti dei mezzi di soccorso “fuori sagoma” in dotazione ai distaccamenti aeroportuali.

Lo staff didattico ha visto la partecipazione di docenti del CNVVF e della Motorizzazione Civile.

Il corso si è concluso lo scorso venerdì con l’abilitazione di 17 Funzionari tecnici.