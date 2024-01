Nella notte di oggi 31 gennaio, all’1.30 circa, personale delle volanti è intervenuto presso il parcheggio della COOP di questa via Sani su dell’operatore della COT visionando le telecamere della video-sorveglianza cittadina si accorgeva di una persona che si aggirava intorno alle vetture stazionate.

La visione delle telecamere a ritroso consentiva di vedere la stessa persona che poco prima si avvicinava a un’auto lì parcheggiata e con un sasso infrangeva il finestrino e asportava lo zaino lasciato all’interno dell’auto.

Sulla base delle descrizioni dell’uomo, le Volanti, subito intervenute sul posto, fermavano e identificavano un tunisino classe ’86 con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, gravitante in zona Stazione Storica.

Al termine degli adempimenti di rito il 38enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. Al termine del quale l’A.G. ha convalidato l’arresto prescrivendo al 38enne il divieto di dimora nella Provincia di Reggio Emilia.

In questo caso è stato preziosissimo l’occhio attento dell’operatore della Sala Operativa che ha mantenuto alta l’attenzione visionando le telecamere e insospettito dalla presenza dell’uomo nel parcheggio del supermercato suddetto ha subito allertato le Volanti fornendo loro la descrizione dell’uomo, tramite la quale gli operatori delle Volanti riuscivano subito a fermarlo e identificarlo.