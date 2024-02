Nel modenese, Sciroppo di Teatro ’24 prosegue con due appuntamenti tutti nel prossimo fine settimana: domenica 04 febbraio al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia alle ore 16 arriva “CraCrà Punk” della Compagnia Fontemaggiore Teatro e al Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano alle ore 16.30 va in scena “Sonata per tubi” della Compagnia Nando e Maila ETS.

CRACRA’ PUNK Teatro del Popolo Concordia sulla Secchia alle ore 16

con Marco Lucci; burattini e scene di Marco Lucci e Sig. Formicola; costumi di Marco Mesina e Ki Hyoung Hui; luci di Pino Bernabei e Luigi Proietti; tsto e regia di Gigio Brunello

Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada,la signora Morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Così Ada si abbandona a un desiderio impossibile: diventare mamma. I giorni passano fra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile. Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.

Costi biglietti

Intero Adulto 7€ – Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ – Sciroppo Di Teatro 3€

SONATA PER TUBI – Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri Pavullo nel Frignano alle ore 16.30

di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria; aiuto alla creazione di Marta Dalla Via e Federico Cibin; disegno luci e audio di Federico Cibin; scenografie di Ferdinando D’Andria; contributo ai giochi circensi e acrobazie di Riccardo Massidda e Gaby Corbo.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong.

Poi arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti.

Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima dei tre attori che con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita.

Costi biglietti

Intero Adulto 6€ – Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ – Sciroppo Di Teatro 3€