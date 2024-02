Sono partite in questi giorni dal Comune di Rubiera 5.695 lettere.

Attraverso Poste italiane raggiungeranno circa il 50% degli elettori rubieresi che, a cominciare dal giugno 2024, voteranno in sedi diverse da quelle precedentemente utilizzate.

Ogni busta contiene: una lettera personalizzata su cui è indicato -per ogni singolo elettore- dove dovrà recarsi per votare ed in quale sezione, e due etichette adesive da applicare sulla tessera elettorale, così da poterla aggiornare in autonomia senza doverne richiedere un duplicato o una ristampa presso l’ufficio.

“Si tratta di una riforma importante, che ha prima di tutto lo scopo di non interrompere le lezioni, in occasione degli appuntamenti elettorali, in tre scuole del nostro Comune: la scuola d’infanzia di Fontana, la scuola primaria di san Faustino e la scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – “Si andrà invece a votare alla Corte Ospitale, come si è già sperimentato in occasione dell’ultimo referendum: tutto al piano terra, accessibile, con ampio parcheggio. Un posto, tra l’altro, meraviglioso e sicuro anche per le esigenze di vigilanza”.

Oltre alla nuova sede della Corte Ospitale, si è proceduto anche a riorganizzare le sezioni stesse, spostando di elettori dall’una all’altra per riequilibrarne le dimensioni ed evitare in particolare file e rallentamenti durante le operazioni di voto.

Ecco i cambiamenti nel dettaglio:

gli elettori delle sezioni 3 e 4 che prima votavano alle scuole medie E. Fermi, quelli della sezione 11, che prima votavano nella scuola primaria di San Faustino e gli elettori della sezione 12, che prima votavano alla scuola dell’infanzia di Fontana, voteranno nella Corte Ospitale, in via Fontana n. 2.

Gli elettori delle sezioni 5 e 6 che prima votavano alle scuole medie E. Fermi, voteranno nella scuola primaria Ariosto, in via Ariosto 6.

Ulteriori cambiamenti riguardano l’assegnazione delle vie alla sezione di voto:

– gli elettori di Via Canale dell’Erba, prima appartenenti alla sezione 12, faranno parte della sezione 11, con sede di voto nella Corte Ospitale

– gli elettori di Via Marie Curie, prima appartenenti alla sezione 4, faranno parte della sezione 8 e voteranno nella scuola Ariosto

– gli elettori di Via F.lli Bandiera, Via Bixio, Via Falcone, Via Mazzini e Via Donizetti, prima appartenenti alla sezione 5 e votanti alle medie E. Fermi, voteranno alla sezione 7 nella scuola Ariosto

– gli elettori di Via Pedaggio Pedagna, prima appartenenti alla sezione 9, faranno parte della sezione 8 e continueranno a votare nella scuola Ariosto.

E’ necessario che venga dedicata particolare attenzione alla comunicazione perché si tratta di messaggi personalizzati e, in quanto tali, informeranno direttamente ed esclusivamente l’interessato – e solo lui – riguardo la sua nuova sede di voto.

Inoltre occorre tener presente che, questo cambiamento sarà definitivo a far data da oggi, e riguarderà tutte le future tornate elettorali. Nemmeno va dimenticato che, per qualsiasi informazione o precisazione, è sempre possibile chiamare in Comune, l’URP, allo 0522-622 209/622 227.