C’è il Maestro Alberto Manzi, mitico conduttore di “Non è mai troppo tardi”, ci sono i “Gruppi Difesa della Donna” di resistenziale memoria, poi gli imprenditori concittadini Renato Crotti e Maria Bigarelli Martinelli, il politico e cooperatore Vittorio Saltini, e la medaglia d’oro al merito civile Norma Cossetto: sono le nuove intitolazioni di aree pubbliche, decise dalla Giunta comunale accogliendo proposte formulate all’unanimità dalla Commissione Toponomastica.

Le aree ora individuate sono cinque – due parchetti, due rotatorie sulla tangenziale “Bruno Losi” e un piazzale – mentre per quella di Saltini si procederà con successivo atto:

rotatoria “Renato Crotti”, all’intersezione fra la tangenziale “Losi” e la via Cattani;

rotatoria “Maria Bigarelli Martinelli”, all’intersezione fra tangenziale “Losi” e via Nuova Ponente;

piazzale “Gruppi di difesa della Donna”, antistante il Centro sociale “Losi” in via Medaglie d’Oro;

area verde “Norma Cossetto”, all’incrocio fra le vie Agnini e Fortunato;

parco “Alberto Manzi”, in via degli Inventori.

Sottolinea Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica: «Con queste intitolazioni il Comune ha voluto dare un riconoscimento pubblico a persone che si sono distinte, in campi diversi, sia a livello locale sia a livello nazionale, incrementando il già molto significativo patrimonio toponomastico della nostra città. Colgo l’occasione per sottolineare il percorso condiviso che è partito dal recepimento di indicazioni provenienti da gruppi consiliari, associazioni ed enti, è passato dal vaglio unanime della Commissione Toponomastica, ed è arrivato in Giunta, la quale – nella propria autonomia politica e decisionale – ha approvato tutte le proposte. Ringrazio pertanto tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato a tale percorso».

NOTE STORICO-BIOGRAFICHE

RENATO CROTTI (Carpi 4 aprile 1921 – Modena 10 febbraio 2015), « imprenditore carpigiano dell’industria del tessuto a maglia », fra gli artefici del “miracolo economico” locale;

MARIA BIGARELLI MARTINELLI (Carpi 14 aprile 1914 – Carpi, 3 febbraio 1991), « imprenditrice carpigiana del tessile abbigliamento », pioniera del settore in città;

VITTORIO SALTINI (Carpi, 1° Luglio 1947 – Modena, 5 Novembre 2014) consigliere comunale, assessore provinciale, dirigente politico e dell’associazionismo, fondatore e animatore della cooperativa sociale “Aliante”;

GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA (1943 – 1945), organizzazione politica anti-fascista per l’assistenza ai combattenti della Libertà;

NORMA COSSETTO (Visinada, 17 maggio 1920 – Antignana, 4 o 5 ottobre 1943) studentessa istriana trucidata da partigiani slavi, « luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio » (motivazione della Medaglia d’oro conferitale alla memoria dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2005).

ALBERTO MANZI (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997), docente, pedagogista, scrittore e conduttore, dal 1960 al 1968, della trasmissione RAI “Non è mai troppo tardi”; l’intitolazione è in adesione al progetto della Regione “100 Parchi per Alberto Manzi” nel centenario della nascita.