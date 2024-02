Ficarelli da record a “Swim To 2024”. Lo scorso fine settimana, dal 9 all’11 febbraio, è andato in scena, nel palcoscenico del Palazzo del Nuoto e piscina Usmiani di Torino, “Swim To 2024 – Trofeo Città di Torino”, manifestazione di elevatissima caratura, giunta alla 7ª edizione (aperta alle categorie: Ragazzi, Junior, Cadetti e Seniores), dove tutto il nuoto che conta è sceso in acqua per effettuare l’ultimo test prima dei “Campionati Italiani Assoluti” di marzo.

In questo contesto hanno ben figurato gli atleti della Reggiana Nuoto. Simone Ficarelli ottiene due argenti, uno nei 200 rana, dove conduce la gara fino a pochi metri dall’arrivo e tocca la piastra in 2’21’’15, che gli vale il primato stagionale. Pochi minuti dopo arriva la seconda medaglia d’argento nei 50 rana, con lo strepitoso tempo di 29’’09, che gli vale anche il record societario.

Filippo Caffarri si conferma su ottimi standard, nuotando vicinissimo ai suoi personali: nei 200 farfalla chiude 5° con il tempo di 02’05’’32; bene anche nei 400 misti, dove conquista la finale siglando il personale nelle batterie del mattino con il tempo di 4’21’’98.

Riccardo Stocchetti agguanta la finale nei 50 farfalla Juniores. Sebastian Manfredi, in crescita di condizione, sigla i personali sia nei 100 sia nei 50 dorso, ottenendo un doppio pass per i “Campionati Nazionali Giovanili”, arriva 9° e gli sfugge la finale per un soffio.

Gli altri ragazzi reggiani in gara erano: Alessandro Neri, nei 50, 100, 200 rana; Tiziano Cecchi, nei 50 e 100 rana e nei 100 farfalla; Chiara Davoli, nei 100 farfalla; Elena Daviddi, nei 50 e 100 stile libero e nei 50 e 100 rana; Ilaria De Francesco, nei 50, 100 e 200 sl.

Il direttore sportivo Filippo Barbacini si dichiara molto soddisfatto dell’andamento della stagione alla viglia dei “Campionati Italiani Assoluti”.