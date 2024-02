Proseguono i lavori per realizzare la rotatoria che a Castellarano metterà in sicurezza viabilità ed incrocio tra la Sp 486R e via Radici Sud, cantiere avviato dalla Provincia di Reggio Emilia che ha cofinanziato insieme al Comune l’intervento da 350.000 euro. In questi giorni, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli previste, si stanno effettuando la demolizione dei portali segnaletici, la realizzazione delle isole spartitraffico e la bitumatura dell’anello della rotatoria.

I lavori proseguiranno a pieno regime anche la prossima settimana con ulteriori opere, a partire dalla bitumatura stradale, finalizzate alla messa in circolazione a rotatoria, che dovrebbe iniziare da giovedì 22 febbraio.

Per il tempo strettamente necessario ad eseguire in sicurezza queste lavorazioni, sarà prorogata a mercoledì 21 la provvisoria inibizione al transito delle corsie di immissione dalla Sp 486R verso via Radici Sud in direzione centro di Castellarano per chi proviene sia da Roteglia sia da Sassuolo: come viabilità alternativa verso il centro di Castellarano si continuerà ad utilizzare via Colombo, mentre rimarrà aperta la corsia di uscita da via Radici Sud verso la provinciale in direzione di Roteglia.