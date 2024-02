“Ho già fissato un incontro urgente per la prossima settimana con i vertici di Trenitalia Tper e Rfi e i rappresentanti del comitato pendolari per analizzare i problemi della linea ferroviaria Bologna-Ravenna e decidere subito i giusti correttivi. Non è possibile che, a fronte dell’impegno della Regione per un trasporto pubblico locale sempre più moderno ed efficiente, ci sia una tratta importante del nostro territorio inaffidabile per ritardi e cancellazioni. Disagi che non trovano giustificazione neppure se consideriamo i danni prodotti dall’alluvione dello scorso maggio”.

Così l’assessore regionale a Trasporti, Mobilità e Infrastrutture, Andrea Corsini, all’indomani dell’uscita del report Pendolaria di Legambiente che classifica la linea ferroviaria Bologna-Ravenna la peggiore in Emilia-Romagna e tra le 11 peggiori in Italia.

“Anche se la linea è nazionale- precisa l’assessore- non ci tiriamo certo indietro e vogliamo contribuire ad affrontare e risolvere i problemi. Perché lo sforzo che, come Regione, stiamo facendo da anni per la mobilità sostenibile, investendo somme consistenti sul trasporto pubblico locale, non merita di sicuro questo risultato. Così come non lo meritano i pendolari che ogni giorno scelgono il treno per recarsi sui luoghi di lavoro e studio o per raggiungere altre mete nel tempo libero. Scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente che noi vogliamo sempre più sostenere. Il nostro impegno sarà quindi massimo per cercare soluzioni in grado di riportare nelle medie regionali l’affidabilità della linea”.