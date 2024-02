CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci siamo tutti e siamo tutti uniti. Mi dispiace per i signori della sinistra, per i giornali di sinistra che dicono che stiamo sempre a litigare. E invece, pace all’anima loro, andiamo d’amore e d’accordo e lavoriamo per vincere le elezioni in Sardegna, in Basilicata, in Piemonte, in tutta Italia e anche in Europa”. Così il leader di Forza Italia e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenuto a Cagliari a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Sardegna Paolo Truzzu. (ITALPRESS).

Foto: xd4