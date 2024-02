Un ferito, trasportato in ospedale, ma in condizioni non gravi e un aggressore nei confronti del quale il cerchio si stringe: le forze dell’ordine lo avrebbero già individuato grazie alle testimonianze e ai sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso l’accaduto. Questo il bilancio di una lite tra due stranieri andata in scena, poco prima delle 19, nella zona delle stazioni, e segnatamente a ridosso del Sassuolo Terminal per Reggio Emilia.

Ignoti i motivi della lite, più noto l’epilogo, con l’aggredito, ferito ad un braccio con un coccio di bottiglia, in ospedale, e l’aggressore in fuga, pare ancora per poco. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, personale sanitario, oltre al vicesindaco Alessandro Lucenti, che ha preso informazioni circa l’accaduto.