C’era anche la nuova Direttrice Assistenziale dell’Azienda USL di Modena, insieme ai colleghi delle altre aziende sanitarie della regione, all’incontro di oggi a Bologna con l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

Una figura nuova, chiamata ad assicurare la programmazione e l’erogazione delle prestazioni assistenziali garantite dalle professioni sanitarie, dagli assistenti sociali e dagli operatori di supporto nelle diverse strutture aziendali, secondo criteri uniformi modulati sulle diverse esigenze organizzative. La Direzione Assistenziale concorre al perseguimento della mission aziendale assicurando efficacia, qualità ed efficienza tecnico-organizzativa al processo assistenziale in fase di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione.

Nell’importante ruolo la Direttrice Generale dell’Ausl di Modena Anna Maria Petrini ha nominato Annamaria Ferraresi, già facente funzione da sei mesi. Giunta a Modena un anno fa, Ferraresi mantiene anche l’incarico di Direttrice del Distretto di Mirandola.

Laureata in Pedagogia, con magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, nel 2011 viene nominata Responsabile della struttura di Formazione e Aggiornamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e nel 2015 del Servizio Interaziendale di Formazione delle due aziende sanitarie ferraresi. Nel 2018 l’incarico di Direttore del Distretto Ovest dell’Azienda USL di Ferrara, dove ha avviato e sviluppato la Casa della Salute “F.lli Borselli” di Bondeno e il progetto interaziendale della Casa della Salute di Pieve di Cento in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna. Ha promosso progettualità orientate all’integrazione e al miglioramento dei servizi socio-sanitari con particolare riferimento all’integrazione ospedale-territorio. Ha guidato la progettazione, attuazione e verifica dei Piani di zona; in collaborazione con Enti Locali associazioni ha sviluppato progettualità orientate alla promozione della salute e all’ umanizzazione delle cure. Nel 2020 diviene Presidente del Comitato Aziendale di Medicina Generale e Pediatria di libera scelta dell’Azienda USL Ferrara. Di esperienza accademica consolidata, è professore a contratto in diverse università italiane con docenze in ambito educativo ed assistenziale. Componente del Comitato di Redazione della Rivista della Federazione Nazionale delle professioni infermieristiche fino al 2017, ha sviluppato collaborazioni internazionali nella ricerca scientifica orientata allo sviluppo dei servizi territoriali, dell’infermieristica di famiglia e sulle cure mancate.

“Con questa nomina – spiega la Direttrice Petrini – si completa il quadro della Direzione Strategica, che ha il compito di guidare il sistema organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, coordinando le diverse strutture. Auguro buon lavoro alla Dottoressa Ferraresi, che ha dato prova di grande capacità professionale, accompagnata da ottime doti umani e relazionali: un mix fondamentale per costruire rapporti solidi e duraturi e servizi sempre più vicini ai bisogni dei cittadini”.