Dopo una lunga trattativa si è consegnato il carabiniere in pensione che da questa mattina era barricato in casa a Pavullo insieme alla moglie. L’uomo, 70 anni, è uscito dall’abitazione consegnandosi spontaneamente ai colleghi, grazie alla collaborazione dell’avvocato che, anche nell’episodio di dicembre 2022, era stato coinvolto nella mediazione.

Anche il 26 dicembre di due anni fa l’uomo si era barricato in casa, arrendendosi solo dopo una lunga trattativa. Non sono chiari i motivi del gesto. Il 70enne ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito.

La posizione dell’uomo a questo punto sarà valutata dagli inquirenti.