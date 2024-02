La Giunta Municipale, nella seduta di giovedì 22 febbraio, ha avuto come ospite il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Francesco Vincenzi.

Un incontro conoscitivo, nel corso del quale Vincenzi ha illustrato a sindaco e assessori i settori di intervento della Fondazione, confermando l’attenzione e l’impegno nei confronti del territorio finalese.

Il presidente Vincenzi ha inoltre spiegato le caratteristiche che devono avere i progetti, al fine di poter essere ammessi ai finanziamenti della Fondazione, e le modalità che sono richieste per la loro presentazione.

A Finale Emilia, nello scorso anno, hanno beneficiato di risorse della Fondazione, oltre all’amministrazione comunale per attività culturali e di promozione del territorio e ad UCMAN per alcuni servizi destinati anche alla comunità finalese, l’Istituto Comprensivo ”Elvira Castelfranchi”, la Parrocchia di Finale Emilia e alcune associazioni come il Comitato Carnevale, Alma Finalis, Caritas parrocchiale, Rulli Frulli, Circolo Musicale Lato B, Amo e Junior Finale.

Al termine dell’incontro, nella sua veste anche di presidente del Consorzio della Bonifica Burana, Francesco Vincenzi ha ricordato l’impegno di questo ente nelle attività di difesa idrogeologica del territorio, descrivendo gli interventi appena conclusi nel Comune di Finale, quelli in corso e i lavori che prenderanno il via nei prossimi mesi.