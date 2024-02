ROMA (ITALPRESS) – “Non potevo mancare con un saluto al congresso di Forza Italia. Da presidente di partito so quanto il congresso sia importante, immagino quanto lo sia questo che per la prima volta si svolge senza un uomo straordinario come Silvio Berlusconi”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso all’inizio del congresso di Forza Italia.

“C’era chi diceva che senza Berlusconi non ci sarebbe stata più Forza Italia. Sapevamo che era una previsione sbagliata e lo stanno dimostrando i dirigenti del partito che stanno raccogliendo la sua eredità politica – ha aggiunto -. Fi continua ad essere riferimento per una parte consistente degli elettori di centrodestra”.

“Non passa giorno in cui non si dica che il centrodestra è spaccato ma la verità è diversa e Tajani lo sa bene. Il governo va avanti con compattezza, velocità e concretezza – ha sottolineato la presidente del Consiglio -. Non siamo insieme per aggregare potere o impedire ad altri di governare, ma per scelta. Abbiamo visioni comuni e anche le diversità ci rendono più forti”.

“La sinistra vuole impedire un’inversione di rotta rispetto alle richiesta dai cittadini, è quindi fondamentale che in Europa il centrodestra sia più forte”, ha affermato in merito alle Europee.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).