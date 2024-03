Poste Italiane comunica che da martedì 5 marzo, l’ufficio postale di Formigine, sito in via Pio Donati 21, sarà interessato da lavori di manutenzione.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di Corlo di Formigine, sita in via Thomas Alva Edison 6/a, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, dotata di ATM Postamat h 24.

L’ufficio postale di Formigine riaprirà il 19 marzo con i consueti orari.