Nelle giornate del 27 e 28 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena

hanno eseguito ulteriori servizi di controllo nei pressi della stazione delle Autocorriere e del

Parco Novi Sad, attuati mediante pattuglie a piedi ed automontate, impegnate in un’ampia

strategia di contrasto dei reati predatori, reati di strada e altri illeciti connessi con le sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tale attività, nel corso della quale sono state controllate 173 persone di

cui 37 straniere, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria

un giovane tunisino 27enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato è stato controllato davanti alla biglietteria dell’autostazione e trovato in

possesso di 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e somma di denaro contante

verosimile provento dell’illecita attività.