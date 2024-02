È stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio l’avviso pubblico di invito a manifestare l’interesse per la riqualificazione dell’area denominata comparto “Circonvallazione est – ex 189”. Con l’avviso pubblico il Comune di Sassuolo intende promuovere e incoraggiare la presentazione di proposte inerenti il Comparto (o parte di esso) indicato al successivo art. 3, cui dare avvio, mediante Accordo operativo ai sensi dell’art.38 della L.R. n.24/2017.

Al fine di predisporre i successi atti, l’Amministrazione comunale valuterà, fra quelle pervenute, le manifestazioni di interesse ritenute più idonee in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse, sostenibilità e qualità urbana definiti dalla Strategia del PUG e dai principi dalla L.R. 24/2017 in tema di riqualificazione urbana.

Ogni proposta sarà esaminata ed i suoi contenuti, se coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno approfonditi in un percorso di dialogo con i soggetti interessati.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere riferite al Comparto denominato “Circonvallazione Est – ex 189”, ed alle particelle catastali che lo compongono.

La manifestazione di interesse potrà riguardare l’intero comparto oppure parte di esso. Qualora essa sia relativa ad una parte e non all’intero comparto il soggetto proponente sarà tenuto a dimostrare comunque la sostenibilità e fattibilità del complessivo intervento.

Possono presentare proposta: i proprietari degli immobili situati nel Comparto; gli operatori economici, singolarmente o in eventuale Raggruppamento, interessati all’attuazione dell’obiettivo di riqualificazione dell’area in conformità alla Strategia del PUG in corso di approvazione, che siano disposti a farsi carico dei costi di realizzazione degli interventi privati proposti ai fini della riqualificazione del comparto, in conformità agli istituti della L.R. n.24/2017 in tema di Accordi Operativi ed Accordi con i privati;

Le proposte costituenti manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione prevista, dovranno pervenire, pena la non valutazione delle medesime, entro il termine di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, e quindi entro il giorno 18 Aprile 2024.