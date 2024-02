Nonostante i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, non si fermano i truffatori che con pretestuose richieste o controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi. Proprio questo è accaduto qualche giorno fa a Reggiolo, quando in mattinata due uomini hanno suonato al citofono di casa di una 87enne e, qualificandosi come falsi appartenenti alle forze dell’ordine, dopo aver riferito all’anziana che suo figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, inducevano la donna a consegnargli tutti i monili in oro. Dopodiché si dileguavano immediatamente.

Quindi l’allarme al 112 dei carabinieri, che oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge, hanno scatenato una vera e propria caccia agli uomini, che al momento però non ha dato esito positivo. Il danno economico è in corso di quantificazione.

I carabinieri, fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: