Diciottesima edizione di Allegro con Spirito al Centro Mavarta: un bel traguardo per la rassegna concertistica primaverile del Corpo Filarmonico di S.Ilario realizzata in collaborazione con il Comune di Sant’Ilario d’Enza.

Si comincia domenica 3 marzo (ore 16) con il Singin’ Chet Baker Trio composto da Monica Perboni (voce), Simone Copellini (tromba) e Giorgia Hannoush (chitarra). Un omaggio al leggendario trombettista e cantante Chet Baker (1929-1988), alfiere bello e dannato del cool jazz, la cui parabola artistica ed esistenziale si è spesso incrociata con l’Italia tra cinema e cronache mondane prima di spegnersi sulle strade dell’autodistruzione come descritto nel memorabile documentario “Let’s get lost” di Bruce Weber.

La voce di Baker, come la sua tromba, è sempre dolce, pacata, infonde un senso di beatitudine inquieta, come se dietro alla costruzione equilibrata di un solo si sentisse il pulsare di un’anima tormentata che arranca alla ricerca disperata della bellezza.

Nel corso del concerto, oltre ad autentici classici quali “My Funny Valentine” e “Time after time”, sono proposti anche i brani originali “Sing it Chet” e “Chet, tanto tempo fa” scritti da Monica Perboni con il supporto degli stessi Hannoush e Copellini. Quest’ultimo, inoltre, ha adattato al trio un bellissimo arrangiamento di Maynard Ferguson del brano “Just friends” firmato da Klenner-Lewis.

Promotrice del progetto, cantante, autrice e compositrice di brani originali, è Monica Perboni, che ha studiato canto presso l’Accademia di Musica Moderna di Modena. Non vanta titoli accademici, ma una grande passione per la musica jazz, che da molti anni si traduce in numerose avventure artistiche. Alla chitarra jazz troviamo la modenese Giorgia Hannoush, laureata in jazz e discipline musicali, che ha pubblicato più opere originali ed è stata protagonista di escursioni newyorkesi costellate di collaborazioni prestigiose. Compositore, autore di musica da cinema, docente, attivo anche in ambito classico e pop, Simone Copellini ha suonato in decine di formazioni tra cui Jazz in’It Orchestra, Jazz Art Orchestra, Jazz on Parma Orchestra, Mefisto Ensemble, Emilia-Romagna Jazz Orchestra, Martini Big Band e con nomi del calibro, tra gli altri, di Bob Mintzer, Uri Caine, Javier Girotti, Marc Ribot, Fabrizio Bosso.

Prossimo appuntamento di “Allegro con spirito” domenica 10 marzo con il concerto-reading “Donne ribelli del blues”.

Ingresso a offerta libera. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2 Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it