Lascia l’Arma ma non la provincia reggiana essendosi stabilito con la famiglia nel comune di Bagnolo in Piano. Il Luogotenente Domenico Cafeo a decorrere dall’11 marzo andrà in pensione.

Una lunga carriera quella di Cafeo, quasi interamente trascorsa nella provincia reggiana, e che l’ha visto per circa 31 anni comandare la stazione Carabinieri di Bagnolo in Piano. Originario di Messina, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1984 quale Carabiniere ausiliario presso la scuola di Benevento, venendo assegnato all’allora Legione Messina presso la stazione Novara di Sicilia, per poi essere aggregato al gruppo carabinieri di Catania e successivamente presso la stazione di Fondachelli di Fantina (ME), Nel 1986 è stato trasferito presso la stazione carabinieri di Firenze Campo di Marte e successivamente alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Firenze. Dal 1988 al 1990 ha svolto il corso sottufficiali. Ottenuto il grado di Vice Brigadiere nel giugno del 1990 è giunto alla Compagnia di Reggio Emilia venendo assegnato alla stazione di Reggio Emilia Santa Croce per poi nel settembre 1992 essere trasferito quale comandante della stazione di Bagnalo in Piano dove è rimasto sino ad oggi.

Si è laureato in scienze delle pubbliche amministrazioni a Siena. Nel 2015 e nel 2019 gli sono stati conferiti due encomi semplici, uno per aver sventato una rapina, e l’altro per aver condotto un’indagine che ha consentito l’arresto di due autori di una rapina ai danni di un Istituto di credito. Il 18 aprile 2016 il Ministero della Difesa gli ha conferito la Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera.

Nella giornata di ieri, 7 marzo scorso, l’amministrazione comunale di Bagnolo in Piano, davanti a una folta rappresentanza del mondo sociale, economico e del volontariato, ha voluto omaggiare il Luogotenente Cafeo con una cerimonia di commiato, ed il sindaco Gianluca Paoli ha consegnato una targa quale segno di grande stima e affetto per un uomo dello Stato che ha posto al primo gradino della scala dei valori il servire i cittadini che altro non erano che la sua famiglia. Prima di essere collocato in congedo per raggiunti limiti di età il luogotenente Cafeo è stato ricevuto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia colonnello Andrea Milani che ha espresso parole di elogio e di ringraziamento a favore del luogotenente per l’attività svolta. Parole di elogio quelle del colonnello Milani, non solo per i risultati ottenuti in questi lunghi anni di carriera militare ma anche per la professionalità, l’umanità, la dedizione al servizio con cui ha interpretato l’importante funzione di rassicurazione sociale che i carabinieri svolgono a favore delle comunità. Parole che dimostrano l’affetto e il rispetto per un uomo dello Stato che ha posto al primo gradino della scala dei valori il servire i cittadini.