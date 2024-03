È uno dei personaggi del web più seguiti in Italia e non solo Camihawke, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 11 e martedì 12 marzo alle ore 21.00 con lo spettacolo Il saggio di fine anno, che ha registrato il “tutto esaurito”.

Il personaggio di Camilla Boniardi, in arte Camihawke, è scanzonato e con un umorismo travolgente, capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica: passa da improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, da recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni.

La sua esperienza alterna la radio all’intrattenimento televisivo: Camihawke è stata co-conduttrice del programma “Girl Solving” su Rai Radio2, tra le protagoniste di “Pink Different” su Fox Life e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show “Nella Mia Cucina” su Rai2. Nel 2019 ha tenuto un talk presso TedXRimini dal titolo “Che cosa vuol dire «vero» su Instagram?”. Il 20 aprile 2021 pubblica il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). Nel 2021, insieme ad Alice Venturi, lancia “Tutte le Volte Che”, podcast originale di Spotify Italia, prodotto insieme a Show Reel Agency. Il format è stato poi rinnovato per la seconda stagione in formato video-podcast e, per due anni di fila, è stato il podcast ufficiale Spotify del Festival di Sanremo.

Lo spettacolo, ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory, è una produzione Vivo Concerti.

