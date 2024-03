Ieri sera, giovedì 7 marzo 2024, è stata presentata la lista Maranello in Testa che sostiene

la candidatura di Luigi Zironi a sindaco di Maranello.

Una serata ricca di contenuti e di emozioni, tante le persone che hanno espresso la voglia

di mettersi in gioco per accompagnare Luigi Zironi in questa nuova tappa del percorso

amministrativo maranellese.

La serata è stata aperta da Alessio Costetti, educatore, già assessore del Comune di

Maranello. E’ poi stata la volta di Elisabetta Marsigliante, ingegnere, anche lei già assessore del Comune di Maranello e coordinatrice della Lista Civica Maranello in Testa che sostiene la

candidatura di Zironi.

“Proponiamo una visione integrata per il futuro di Maranello. Durante la nostra esperienza

amministrativa comunale ci siamo adoperati – e continuiamo a farlo – per migliorare la

qualità della vita e il benessere delle persone della nostra comunità attraverso progetti

innovativi, inclusivi e sostenibili”, hanno dichiarato Costetti e Marsigliante.

Dopo di loro, Luigi Zironi, partendo da un bilancio delle cose fatte e dei risultati finora

raggiunti, ha presentato la sua candidatura, sottolineando l’impegno amministrativo e

strategico, presente e soprattutto futuro, mettendo al centro della sua proposta la scuola,

l’ambiente e la rigenerazione urbana:

“Sono stati cinque anni amministrativi molto intensi, ricchi di progettualità e di risultati che

vogliamo ulteriormente potenziare e per continuare a rendere Maranello attrattiva,

inclusiva e sostenibile.

Voglio partire dalla scuola, perché la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un

crocevia di esperienze fondamentali per la crescita dei nostri giovani. Il nostro impegno è

volto a fare della scuola un ambiente dinamico dove si sperimentano valori come la

socialità, la responsabilità e l’inclusione. Con programmi che vanno dall’accoglienza nei nidi

al coinvolgimento attivo fino alle scuole medie, offriamo agli studenti un ambiente sicuro e

stimolante dalle 7.30 alle 18.30, permettendo ai genitori di conciliare lavoro e famiglia

senza rinunce e sapendo che i loro figli sono in un ambiente ricco, sicuro e stimolante.

La sicurezza è una priorità: tutte le scuole sono state rese antisismiche e sono in corso

progetti per migliorarne l’efficienza energetica per garantire il massimo comfort agli

studenti.

Inoltre, promuoviamo stili di vita sani attraverso iniziative come visite mediche a prezzi

accessibili per gli atleti e programmi sportivi extrascolastici per i più piccoli.

La sostenibilità ambientale è al centro della nostra azione. Promuoviamo la mobilità

sostenibile con incentivi per l’utilizzo di mezzi eco-compatibili e lavoriamo per espandere la

rete ciclabile della città. Inoltre, miglioriamo l’efficienza energetica degli edifici pubblici e

incoraggiamo l’uso di fonti rinnovabili. La cura delle aree verdi, con la piantumazione di

oltre 10.000 alberi e l’impegno per valorizzare i parchi della città.

Vogliamo inoltre rigenerare Maranello rinnovando il patrimonio edilizio con edifici ad alte

prestazioni energetiche. Questo non solo migliora la qualità degli alloggi privati, ma

apporta benefici tangibili alla città, con la creazione di nuove aree verdi, parcheggi e

infrastrutture per una mobilità più efficiente.

Inoltre, ci impegniamo per rendere la città accessibile a tutti, con contributi per

l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’applicazione del Piano di Accessibilità

Urbana anche nell’edilizia privata.

“La lista Maranello in testa coinvolge una squadra di persone motivate e con le

competenze giuste per sostenere questi progetti. Insieme” – hanno sottolineato i

consiglieri in carica Federica Cordasco e Stefano Sala – “siamo impegnati a costruire un

futuro migliore per i cittadini di Maranello, dove la sostenibilità, l’istruzione e la qualità

della vita siano al centro di ogni iniziativa. Attraverso un approccio integrato e proattivo,

lavoriamo per creare una città resiliente e inclusiva, pronta ad affrontare le sfide del

domani con fiducia e determinazione. Concretezza dei risultati, innovazione nella visione:

questi sono i nostri fari”.