Un esempio di costanza e passione senza età per l’attività sportiva: al carpigiano Ugo Coppi, 70 anni, il sindaco Alberto Bellelli e l’assessore allo Sport Andrea Artioli, hanno consegnato questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, l’attestato al merito sportivo per il titolo di campione d’Italia nel lancio del disco, nella categoria “Master M70”, e la medaglia d’argento nel lancio del peso, categoria M70, ai recenti Campionati Italiani di Ancona.

Coppi, che gareggia per la “Fratellanza 1874” di Modena, ha confermato il titolo conquistato nel 2023.

Questa la motivazione dell’attestato: «Per la vittoria nel lancio del disco, con una distanza di 45,99 metri, ed il conseguente titolo di Campione d’Italia over 70 della categoria, oltre che medaglia d’argento nel lancio del peso, in occasione dei campionati master indoor di atletica leggera di Ancona dello scorso febbraio 2024. E per il significativo esempio di costanza e passione, a qualsiasi età, per lo sport».