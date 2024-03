L’Amministrazione comunale informa che AIMAG sta effettuando in queste ore dei lavori propedeutici alla futura rotatoria sulla tangenziale “Losi”, all’intersezione con viale Peruzzi: si tratta di intervento sulla rete idrica, indispensabile per poi aprire il cantiere vero e proprio per la nuova viabilità, che comporterà l’eliminazione di tutti gli impianti semaforici.

Il cantiere comunale dovrebbe iniziare lunedì 11 marzo. L’uno e l’altro intervento comporteranno modifiche al traffico, con la chiusura al transito oppure il restringimento di alcune corsie di marcia: la circolazione dei veicoli e dei pedoni sarà deviata e gestita di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa e la segnaletica di cantiere presente in loco.

I lavori, che per la rotatoria avranno una durata stimata di sei mesi salvo imprevisti, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30 circa.