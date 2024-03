Nella mattina di ieri, venerdì 8 marzo, un cittadino ha segnalato alla Sala Operativa della Polizia Locale di Formigine la presenza di due veicoli in un’aiuola, nascosti da un deposito di arbusti in via dei Prati.

La pattuglia di Polizia Locale si è recata immediatamente sul posto per rintracciare i due veicoli, un motociclo e un go-kart in discrete condizioni.

I proprietari, che non si erano ancora accorti del furto, hanno potuto recuperare i mezzi.

Afferma la Comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami: “Anche in questo caso, come capita sempre più frequentemente, la collaborazione dei nostri residenti è stata indispensabile per portare a termine con successo l’operazione”.