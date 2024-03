Grazie alla sinergia fra Comune di Mirandola e Fondazione Cassa di Risparmio, si è realizzato l’allestimento di uno dei cinque scuolabus in dotazione all’Ente con una rampa dedicata alla salita e alla discesa di passeggeri con disabilità motorie. Si tratta di un dispositivo di sollevamento idraulico, azionato attraverso apposito telecomando polifunzione, progettato dalla ditta Autolift srl di Pegognaga, dimensionato per il sollevamento fino ad una portata massima pari a 350 Kg.

Il costo totale dell’intervento, pari a 17.690€, è stato finanziato al 60% con risorse comunali e per il restante 40% grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

“Mirandola, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio, fa un ulteriore passo avanti in materia di inclusione – commenta l’Assessore Letizia Budri – L’aver dotato lo scuolabus più moderno che abbiamo di una pedana per consentire a tutti, anche a chi deve utilizzare sedie a rotelle, di salire e scendere con più facilità e in sicurezza, ci permette di abbattere un’ulteriore barriera, consentendo agli studenti delle scuole elementari e medie – senza alcuna distinzione – di partecipare più agevolmente a gite scolastiche e/o ad attività fuori porta. Per questo siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo e ringraziamo la sensibilità della Fondazione CRM”.

“Contribuire all’ammodernamento dei mezzi di trasporto, in particolare quelli utilizzati dalle categorie più fragili – dichiara Francesco Vincenzi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – rientra tra gli obiettivi della Fondazione, al fine di favorire e agevolare l’integrazione sociale e culturale degli stessi”.