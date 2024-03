Al Teatro Dehon di Bologna giovedì 14 marzo ore 21 in scena Giorgio Montanini con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy “C’è sempre qualcosa da bere”.

Quanti film, canzoni, romanzi, raccontano l’esperienza di una morte sfiorata che si trasforma in una salvifica rinascita? Migliaia. Quanti spettacoli di stand up comedy? Questo è il primo.

“C’è sempre qualcosa da bere” racconta in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con una conclusione a “lieto fine”. Sul palco il comico fa ammenda e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. La condivisione di vicissitudini personali non risparmieranno argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo.

Uno spettacolo decisamente autoironico partendo da un tema che la satira da migliaia di anni cerca di dissacrare: la morte.

