In occasione degli appuntamenti “Mercoledì in Biblioteca”, il 13 marzo presso la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande sarà presentato il libro del Dott. Gilberto Cristanini “Agite verso il vostro futuro! 16 metodi per pensare e agire con positività ed efficacia verso i vostri obiettivi personali e professionali”.

Questo libro può rivoluzionare la propria professione e vita privata trasformando buone intenzioni in azioni concrete. Si rivolge a manager, impiegati, figli interessati a dare continuità all’azienda di famiglia, studenti ma anche a persone comuni che desiderano valorizzare il proprio potenziale. “Agite verso il vostro futuro!” è per tutti! può infatti rappresentare un valido supporto per chiunque voglia mantenere il focus sugli obiettivi e gestire efficacemente le molteplici tensioni che si vivono quotidianamente.

Bacchetta magica? No, si tratta di una miniera di consigli e azioni concrete, frutto di 30 anni di esperienza maturati dall’autore sul campo, a fianco di centinaia di Aziende, imprenditori, manager, capi intermedi, team leader, impiegati e personale operativo.

Gilberto Cristanini è un uomo d’azienda specializzato nei processi di potenziamento personale e della leadership, valorizzazione del lavoro di squadra, passaggio generazionale e sviluppo organizzativo. Crea percorsi di crescita per aiutare le persone a sviluppare il loro reale potenziale e aggiungere valore alla propria vita personale, professionale e aziendale.

13 MARZO ORE 20,45

Gilberto Cristanini presenta il libro

AGITE VERSO IL VOSTRO FUTURO! 16 metodi per pensare e agire con positività ed efficacia verso i vostri obiettivi personali e professionali”

Presso Biblioteca Sognalibro

Piazza R. Ruffilli 3, Casagrande

Informazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – telefono 0522 849397 – 3397755415