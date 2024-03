Nella giornata di ieri, dalle ore 14:00 a sera inoltrata, i militari della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, coadiuvati da personale del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, hanno proceduto allo svolgimento di serrati controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e di criminalità comune riguardanti il capoluogo reggiano, nonché fenomeni di degrado urbano.

I militari operanti hanno proceduto, in particolare, nel quartiere santa Croce, Via Monte nero, parco degli orti e in località Rivalta al controllo di oltre 100 persone e 50 mezzi, e vari esercizi pubblici. Durante il controllo di due esercizi pubblici di Reggio Emilia, sono state riscontrate violazioni per le quali venivano irrogate sanzioni amministrative. Nello specifico, per un locale veniva riscontrata l’assenza del previsto corso formativo per la quale veniva comminata la sanzione amministrativa di oltre 2000mila euro. Mentre per un altro esercizio pubblico controllato, veniva irrogata la sanzione amministrativa di circa 400 euro per la violazione di aver installato e fatto uso di un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione. Nel corso del servizio venivano inoltre segnalati alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 27enne residente a Castelnovo né Monti, poiché trovato in possesso di circa 2 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, e un 20enne residente a Reggio Emilia poiché’ trovato in possesso di circa 7 grammi di stupefacente del tipo “hashish”. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto.