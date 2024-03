«Tutto ha inizio quando un giovane soldato, di ritorno dalla guerra, incontra una vecchia strega seduta sotto un albero. La donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare un vecchio acciarino a lei appartenuto un tempo, il giovane accetta. È da questo incontro che il giovane si troverà coinvolto in una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fantastico»: la regista Ilaria Gerbella introduce la vicenda narrata ne L’acciarino magico, spettacolo di teatro di narrazione e d’attore per bambini dai 5 anni e famiglie che domenica 24 marzo alle ore 17 sarà in scena al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, nell’ambito della programmazione per famiglie a cura dell’associazione culturale Quelli del 29.

Ingresso unico 8 euro.

Il Teatro Comunale Gonzaga – Ilva Ligabue si trova in Piazza Garibaldi 2 a Bagnolo in Piano (RE).

Info e prenotazioni: 366 3206544, quellidel29@gmail.com. Prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-acciarino-magico/230621. Info sulla Compagnia: https://www.teatrodellorsa.com/.