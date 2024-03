Sta per prendere il via un percorso partecipativo, costruito su quattro incontri con la comunità, per la definizione del Regolamento di attuazione dei principi di democrazia partecipativa della Città di Castelfranco Emilia.

“La nostra Città con la recente revisione dello Statuto comunale approvata dal Consiglio comunale – commenta l’Assessore alle Politiche partecipative Leonardo Pastore -, si è impegnata a rafforzare i meccanismi di democrazia partecipativa come strumento fondamentale per un efficace governo locale. Per dare sviluppo ai principi di democrazia partecipata, è ora necessario definire un regolamento che porrà le basi per il coinvolgimento della comunità nel processo decisionale a livello comunale”.

Il percorso prevede incontri mirati, finalizzati al coinvolgimento delle principali associazioni del territorio e del consiglio comunale, con l’obiettivo di: favorire un confronto aperto tra le parti interessate, per condividere le aspettative riguardo al ruolo e alle potenzialità del regolamento nella promozione della democrazia partecipativa; analizzare regolamenti già adottati da altri Comuni, per trarre spunti utili e buone pratiche; coinvolgere i partecipanti nella definizione di regole, condizioni e strumenti che possano agevolare un effettivo esercizio della democrazia partecipativa, garantendo la chiarezza e l’accessibilità delle disposizioni per tutti i cittadini e le cittadine.

“Durante lo sviluppo del processo partecipativo – continua l’Assessore Pastore -, prevediamo di trarre ispirazione dalle soluzioni pratiche e dalle esperienze di altri contesti, sebbene il nostro obiettivo primario sia l’adattamento e la personalizzazione del regolamento alle specifiche esigenze e caratteristiche del Comune di Castelfranco Emilia. Questo garantirà un’aderenza puntuale alle peculiarità locali e alle aspettative della comunità”.

“Come già fatto in altre occasioni, desidero rivolgere un grande ringraziamento alle volontarie e ai volontari delle sei associazioni (Cittadinanza Attiva, Proloco, Bugs Bunny, GAS C’è, Arci Solidarietà e Centro Vivo) che da anni portano avanti un importante lavoro sul tema della partecipazione. Il loro contributo è stato e sarà fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo e per consentire che il Regolamento che proporremo al Consiglio comunale, se approvato, possa diventare uno strumento utile a migliorare il rapporto tra le cittadine e i cittadini e la Amministrazione di Castelfranco Emilia” – conclude Pastore.