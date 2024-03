Quarantamila euro è la cifra deliberata dal Comune a favore di “Carpi Lab”, il progetto di marketing urbano per il Centro storico promosso dalla Giunta in dicembre 2022. Si tratta di 28.169,01 euro dalla Regione, ultima tranche del finanziamento nell’ambito della “legge 41/1997”, di complessivi 56.338,03 euro, cui si aggiungono 11,830,99 direttamente dal Comune.

Sono tre le iniziative, fra aprile e fine maggio, organizzate da “Carpi Lab”, soggetto di promozione economica, nato per iniziativa di un gruppo di operatori economici del centro: la prima è in collaborazione con “Notte Fluo”, l’associazione di commercianti di via Cuneo e piazzale Gorizia.

Commenta Stefania Gasparini, Vice-sindaca con delega all’Economia e alla Promozione del Centro storico: « Accogliamo con favore la notizia che si è creata una sinergia tra “Carpi Lab” e “Notte Fluo”. Il nostro scopo, quando in dicembre 2022 è partito il progetto di Marketing Urbano, era far sì che si creasse un percorso più partecipato possibile. Con questi tre eventi si conclude la nostra collaborazione. »

La prima iniziativa è “Jappomania” – che rientra nell’ambito della rassegna “Kokoro – Nel cuore del manga” – mostra diffusa a fruizione gratuita in programma dal 6 al 20 aprile, con vetrine illustrate da giovani fumettisti manga tra Centro storico, via Cuneo e piazzale Gorizia.

Nelle giornate dell’11e 12 maggio è in programma un evento itinerante di assaggi di prodotti enogastronomici locali, in parte a fruizione gratuita e in parte a pagamento, per le vie del centro storico, finalizzato alla valorizzazione del marchio De.C.O., in collaborazione con la Commissione De.C.O..

Infine, il 18 maggio è previsto il “Centro del sorriso”, in occasione della premiazione del concorso di grafica umoristica “Umoristi a Carpi”, promosso da Fondazione Cassa di Risparmio e Casa del Volontariato, in collaborazione con Ushac e con il patrocinio di Comune e Unione.