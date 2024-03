Si riunirà domani, giovedì 28 marzo, il consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini con inizio lavori a partire dalle 20.30. Numerose le proposte di atti in esame: otto delibere e due mozioni proposte dai gruppi consigliari. Si parte con una variazione di bilancio, poi la convenzione su Lepida e quella sul controllo delle nutrie. Altri tre accordi riguarderanno la “Ciclabile del Mito”, il percorso natura sul Secchia e quello sul Tiepido. Si proseguirà esaminando due proposte di permessi di costruire in deroga, nonché l’accordo per i lavori di messa in sicurezza del “ponte delle Casiglie”.

Seguirà la discussione di due mozioni presentate dai gruppi. In apertura verranno anche illustrate le relazioni annuali sull’attività dei consigli di frazione. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.