È stato presentato oggi, in sala Giunta, “Game On – Progettare per prevenire”, un progetto co-finanziato dalla Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Personae 2023. Il progetto, che vede il Comune di Sassuolo come capofila, ha l’obiettivo di consolidare e implementare azioni innovative volte a promuovere l’aggregazione e la socializzazione giovanile, con l’ulteriore scopo di sensibilizzare e prevenire la ludopatia. Attraverso la promozione di attività sportive e educative mirate, Game On si propone di favorire l’acquisizione di valori e stili di vita sani tra i giovani.

A livello mondiale, il mercato del gioco (sia online che offline) è un settore in rapida crescita anche in considerazione dell’aumento della portata del gioco on line. La possibilità di giocare senza un sito fisico è una delle caratteristiche più interessanti offerte dal gioco online che alimenta e invoglia, altresì, i giovani a giocare. L’Europa oggi rappresenta la regione più importante nel settore del gioco online. Regno Unito e Italia sono i due mercati principali, grazie ad una regolamentazione che è sempre stata di supporto allo sviluppo del settore. In Italia, quasi la metà degli utenti (47%) ha meno di 35 anni; in particolare, la maggior parte dei giocatori rientra nella fascia 25-34 anni (29%), mentre solo l’11% ha più di 55 anni. In Emilia-Romagna, il 10% dei residenti ha giocato d’azzardo online almeno una volta nella vita e il comportamento risulta maggiormente diffuso tra i più giovani e fra gli uomini.

In particolare, il progetto si articolerà in 3 azioni:

Azione 1: Edugaming

L’azione prevede l’organizzazione di incontri e workshop per rendere consapevoli giovani e genitori dei rischi e delle opportunità del gioco online. I molteplici obiettivi dell’azione sono offrire strumenti di riflessione e analisi per l’utilizzo consapevole del web e del “gaming online”, con particolare attenzione ai fenomeni delle “lootbox” delle “valute in game”; prevenire il fenomeno degli “hikikomori” incentivando l’aggregazione dal vivo dei giovani a rischio, valorizzare le competenze acquisite dai giovani nei loro contesti di vita informali su temi come la “gamification” del lavoro e l’inclusività; informare genitori ed educatori sui potenziali rischi del gaming per fornire loro gli strumenti atti a prevenire e riconoscere potenziali ludopatie. L’azione prevede anche di realizzare una serie di interventi nelle classi di un istituto scolastico di Sassuolo, con incontri formativi volti all’educazione al gioco sano.

Azione 2: Comics & Sport

L’azione prevede l’organizzazione di eventi itineranti nel territorio dei Comuni partner finalizzati all’aggregazione e socializzazione giovanile, promuovendo sport e gioco sano in commistione con il mondo della cultura nerd e pop che tanto appassiona e coinvolge i giovani di oggi. SI realizza così un percorso sportivo ed educativo mirato all’acquisizione di valori e stili di vita positivi, il tutto nella divertente cornice del mondo dei fumetti, dei manga, del cinema cult anni ’80 – ’90 – 2000, delle serie televisive e dei cartoni animati.

Azione 3: Academy Game Design

L’azione si pone l’obiettivo di proporre uno specifico percorso formativo finalizzato ad accompagnare aspiranti sviluppatori e giocatori in un percorso di apprendimento con l’obiettivo di progettare e realizzare un videogioco. L’obiettivo è quello di utilizzare i videogiochi online non solo come attività di svago ma anche come opportunità educativa e di formazione professionale. Lo scopo è quello, altresì, di colmare il gap esistente tra formazione e mercato del lavoro, fornendo competenze, strumenti e conoscenze concrete per entrare nel mondo e nell’industria dei videogiochi e del Digital Entertainment e per affrontare un futuro sempre più digitale.