Nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 marzo, durante il servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto con ordinanza del Questore, l’attenzione degli operatori del Posto di Polizia Turri, veniva attirata da un giovane a loro noto che transitava nei pressi dello skate park di Piazzale Europa a bordo di un monopattino. Il 27enne, infatti, alla vista della pattuglia, invertiva il senso di marcia dirigendosi verso viale Ramazzini e, guardandosi più volte alle spalle per accertarsi di non essere visto, cercava di liberarsi di un sacchetto lanciandolo sotto una delle auto stazionate nel parcheggio. Tuttavia, il gesto non sfuggiva agli operatori della Polizia di Stato che immediatamente recuperavano il sacchetto e fermavano il giovane.

All’interno del sacchetto veniva rinvenuta sostanza solida di colore marrone che, sottoposta ai necessari accertamenti da parte degli addetti del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, risultava essere hashish del peso di circa 130 grammi, che veniva sottoposta a sequestro.

In virtù di quanto accaduto, il 27enne veniva condotto in Questura per effettuare le opportune attività di identificazione.

Al termine degli accertamenti di rito, il 27enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima.