Il rinnovato aeroporto di Marzaglia situato in Via dell’Aeroporto 140, location di alcune riprese del Film Ferrari, e sede dell’Aero Club Modena apre le sue porte alla cittadinanza in uno straordinario Open day.

L’aeroporto: da Modena a Marzaglia

L’Aeroporto di Modena è un piccolo aeroporto situato a circa 10 km dalla città di Modena.

In origine sin dal 1920 circa la sua collocazione era l’attuale parco Ferrari di Modena ma con l’espandersi della città la necessità fu quella di spostarlo in una zona più tranquilla e dove vi fosse lo spazio necessario. La scelta ricadde quindi sulla vicina località di Marzaglia.

Negli anni ’60- ’70 si viene quindi a formare l’attuale aeroporto con annessa la Scuola di Volo.

Dal film Ferrari ai lavori

Nel 2022 nel fermento per le riprese del film FERRARI di Michael Mann, l’aeroporto fu sede logistica ma anche di alcune riprese. In particolare vi si sono svolte alcune scene di gara e i crash test delle vetture. Dopo questa avventura inevitabilmente alcune parti della pista erano da sistemare e con l’occasione oltre al nuovo asfalto della pista di decollo e atterraggio (lunga circa 800 metri) si sono eseguiti anche i lavori alla segnaletica orizzontale e alle salette sedi della scuola di volo e dove si svolgono regolarmente i corsi.

La scuola di volo “Modena Flight Academy”

Pilota privato di velivolo, pilota commerciale, pilota di aliante e tanto altro. La Scuola di volo è attiva tutto l’anno per il conseguimento delle licenze.

La Scuola di Volo a Modena è ATO I 0008, con personale altamente qualificato e istruttori di comprovata esperienza per formare i piloti del domani. Un ricco programma di corsi dal PPL all’ATPL e una flotta altamente formativa contribuiscono a dare un prodotto della migliore qualità. I nostri allievi sono passati alle Compagnie e o al lavoro aereo in tutto il mondo.

Ma non è tutto: se vorrai semplicemente divertirti il brevetto di pilota PPL ti consentirà di affiancare a questa stupenda passione, viaggi e avventure in tutta sicurezza con un background formativo che diventerà parte del tuo stile di vita quotidiano. Distance Learning, programmi formativi ad-hoc, strutture didattiche moderne ti consentiranno di viviere questa passione nel migliore dei modi.

“In media all’anno abbiamo circa 7 -10 allievi – dichiara Roberto Rustichelli, istruttore di volo e responsabile dei corsi teorici della scuola di volo dell’aeroclub di Modena – di questi circa 5 lo fanno come passione personale e poi proseguono i vari livelli, mentre circa 2 lo fanno per motivi di lavoro.”

L’iniziativa e l’open day

L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per domenica 7 aprile. L’Open day sarà un’occasione unica per conoscere il mondo del volo e l’aeroporto, provando un’esperienza di volo a tu per tu con i piloti dell’Aero Club Modena.

Saranno anche presentati da “Modena Flight Academy” i corsi di volo per aspiranti piloti dilettanti e professionisti, in partenza nel 2024.

A partire dalle 9.30 del mattino sarà possibile incontrare i piloti, effettuare direttamente voli sia per aspiranti piloti che per semplici appassionati del mondo del volo o curiosi, e toccare con mano il mondo dell’aeromodellismo e vedere da vicino aerei da acrobazia.

“Siamo rimasti molto soddisfatti del precedente open day svoltosi ad ottobre 2023- prosegue Rustichelli – l’’open day è un’occasione per presentarci alla cittadinanza e per far conoscere appunto la nostra Scuola di volo. Parlarne a tu per tu e vedere e perché no, provare un volo affiancato da uno dei nostri piloti, è sicuramente un’occasione unica per capire cosa si vuole fare come corso e come pilota”

Ulteriori informazioni sul sito aeroclubmodena.it