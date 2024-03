Lo scorso anno si è riconfermato al fianco di Milly Carlucci nella conduzione di ‘Ballando con le Stelle’, è stato testimonial di Telethon e protagonista di un lungo tour che ha registrato il sold out in diverse città italiane. È lo showman e cantautore Paolo Belli, che torna a calcare il palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna – a distanza di 16 anni – con la pièce Pur di far Commedia, in programma mercoledì 3 aprile alle ore 21.00.

Scritto assieme ad Alberto Di Risio, lo spettacolo – che ha debuttato nel 2022 – è l’evoluzione di Pur di fare Musica, messinscena che aveva già riscosso il riconoscimento di critica e pubblico.

Tra prosa e canzoni, in un vortice di musica, aneddoti e gag, l’artista emiliano racconta – in chiave comica – le mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera.

Ambientato in una sala prove, lo show vede Belli preparare il nuovo tour, quando viene sopraffatto dagli eventi: tra ritardi, nuovi musicisti da provinare e personaggi dalla personalità “ingombrante”, la commedia narra la vita quotidiana di chi fa questo mestiere con grande dedizione, malgrado le tante difficoltà. Finito a sorpresa in un’eccentrica band, il protagonista dovrà adeguarsi al linguaggio dei suoi stravaganti musicisti.

Sul palco accanto all’artista sette musicisti/attori, alcuni appartenenti alla sua storica big band: Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.

Lo spettacolo prevede grandi successi rivisitati in una nuova veste e lascia spazio a momenti più intimi, ai racconti e all’interazione con il pubblico.

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it