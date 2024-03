Nella serata di mercoledì 27 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano presso le casette elemosiniere di via Fontanelli a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa in merito alla presenza all’interno di alcuni soggetti.

Giunti sul posto, gli agenti notavano subito la presenza di due persone che, all’arrivo degli operatori, tentavano di nascondersi. I due venivano identificati per una 32enne nigeriana e un 36enne ghanese, regolari sul territorio nazionale, con precedenti e senza fissa dimora.

In particolare, la 32enne nigeriana dopo essere stata incalzata dalle domande degli operatori in merito alla sua presenza sul posto andava in escandescenza e spingeva ripetutamente gli agenti tentando più volte di colpirli ma senza riuscirci.

Riportata alla normalità la situazione e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di invasione di edifici mentre la 32enne nigeriana è stata deferita in stato di libertà anche per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.