Secondo appuntamento, venerdì 5 aprile, alle ore 21, nella Sala consiliare del municipio di Castelvetro, per la rassegna “Tanti mondi, un Pianeta” promossa dall’assessorato alla Cultura.

La serata, dal titolo “Mafie ed ecomafie”, sarà dedicata al business della criminalità nell’ambiente che ci circonda. Ospite d’eccezione della serata il giornalista Enrico Fontana, già collaboratore di Paese Sera, La Stampa e L’Espresso e oggi responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, intervistato da Lauro Venturi, manager e scrittore castelvetrese. La conferenza sarà preceduta dai saluti del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, e vedrà intermezzi musicali con Andrea Adani e letture di Paola Ducci.

Nelle intenzioni dell’assessorato alla cultura, la rassegna, che proseguirà con altri appuntamenti fino a maggio, vuole essere come un filo che unisce cultura, musica, parole e progetti alla salvaguardia del pianeta. Come ha detto il vicesindaco Mezzacqui: «Lo stato di salute della Terra da anni è compromesso dall’attività umana, la quale ha portato a cambiamenti climatici, declino della biodiversità, riscaldamento globale e altre situazioni di forte criticità. Spesso ci si dimentica come il vero cambiamento possa arrivare “dal basso”, mettendo in pratica piccole ma preziose azioni quotidiane che possono, nel tempo, salvaguardare l’ambiente e il pianeta che ci ospita».