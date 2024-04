Si è spento a 95 anni il cavriaghese Vasco Catellani, l’ultimo tra i capostipiti del recupero della razza Bovina Reggiana. Proprio le Vacche Rosse diedero i natali al padre del Parmigiano Reggiano oltre dieci secoli fa.

“Vasco assieme al compianto fratello Elia, alla famiglia e a un manipolo di storici allevatori che tra loro inizialmente non si conoscevano fece una scelta estremamente coraggiosa, eroica e controcorrente negli anni Ottanta – spiega Ugo Franceschini, presidente dell’Associazione nazionale allevatori bovini di razza Reggiana -. Contro le scelte zootecniche che miravano alla quantità e non alla qualità decisero di tornare a produrre il Parmigiano Reggiano solo col latte delle Vacche Rosse, creando da allora un legame inscindibile che ha visto, in meno di 30 anni, quadruplicare i capi di questi animali. Gliene siamo grati”.

La recita del Santo Rosario questa sera, mercoledì 3 aprile alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Nicolò, le esequie nella giornata di venerdì 5 aprile, alle ore 9, partendo dall’abitazione di via Neida 10 a Cavriago per la medesima chiesa parrocchiale.