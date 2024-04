Doppio appuntamento per i cittadini di Soliera che abitano nelle due principali frazioni. Giovedì 4 aprile, alle ore 21, il Centro Polivalente “Pederzoli” di Limidi (via Papotti 18) ospita un incontro pubblico sulle opere compiute e sui progetti per la frazione con il sindaco Roberto Solomita e i componenti della giunta del Comune di Soliera, nell’ambito di un percorso di rendiconto di fine mandato. Il secondo appuntamento è in programma per lunedì 8 aprile alle ore 20.45 nella sala del Centro civico di Sozzigalli.