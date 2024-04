Volge al termine il ciclo di incontri Quale Europa? Presente e futuro dell’Unione Europea, promosso e organizzato dal Comitato cittadino e Comitato provinciale dell’ANPI Modena, ideale seguito del ciclo “Europa ieri e oggi: dal manifesto di Ventotene all’Unione Europea”, tenutosi alla fine del 2023 e incentrato sulla storia dell’UE. L’appuntamento di giovedì 4 aprile 2024 verte sul tema “Lo stato dell’opinione pubblica dei Paesi UE fra europeismo e antieuropeismo” con Massimiliano Panarari, Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi UNIMORE.

Questa serie di incontri, che ha riscontrato grande interesse da parte del pubblico partecipante, sottolinea l’importanza dell’informazione accurata e del dialogo aperto su tematiche così attuali e cruciali. Il ciclo si è proposto, infatti, di offrire una occasione di conoscenza e di approfondimento di aspetti di stringente attualità, essenziali per il futuro dell’UE.Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo costituiscono per certi aspetti uno spartiacque, dal cui esito dipenderanno la traiettoria e il carattere della nuova UE.

La partecipazione al voto è un test decisivo della forza del progetto europeista. Si prospetta particolarmente netto il confronto tra le forze della destra europea, decise ad affermare le diverse supremazie nazionali, e dell’attuale coalizione popolare e progressista intenta a proseguire il cammino unitario, pur tra molte contraddizioni e debolezze da rimuovere.

L’incontro ha luogo ,dalle ore 18 alle ore 20, presso la sala “G. Ulivi” in Viale Ciro Menotti 137 a Modena. La partecipazione ratuita. Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivere a: infoanpimodena@gmail.com