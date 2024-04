Settimana della Ricerca, in occasione della quarta edizione che si svolge dall’8 al 13 aprile l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia organizza una serie di iniziative rivolte ai cittadini sul tema della Ricerca scientifica in ambito biomedico.

Il primo appuntamento è giovedì 4 aprile alle ore 17 all’Auditorium Credem. L’evento, che sarà registrato e per cui sarà realizzata una puntata speciale de “Il Medico e il Cittadino” in onda su Telereggio, é dedicato all’IRCCS di Reggio Emilia, a 13 anni dalla sua creazione. Attraverso le esperienze dei ricercatori e dei clinici, il loro impegno quotidiano e i traguardi raggiunti sarà mostrato come la ricerca abbia cambiato la cura nella nostra provincia.

L’incontro si svolge nell’Auditorium Credem nello storico Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro, una location straordinaria, nel cuore della città, che si colloca all’interno di un vero e proprio sito archeologico sulla via Emilia.

E’ possibile partecipare come pubblico in modo gratuito, fino a esaurimento posti. Si può prenotare telefonando al numero 0522 – 296979 della Direzione Scientifica dell’Ausl IRCCS o andando sul sito www.ausl.re.it/13anniIRCCS.

Nei prossimi giorni presenteremo il programma completo della Settimana della Ricerca.