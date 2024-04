Dopo il grande successo della prima serata a Formigine, sabato 6 aprile 2024, alle ore 21:00, al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, si terrà la seconda serata finale del Festival della Comicità Italiana, ideato e condotto da Riccardo Benini, con la Supervisione Artistica di Stefano Chiodaroli.

I 6 Campioni della Comicità in gara a Castelfranco Emilia sono:

ADEL

Madre marocchina, papà egiziano, da Italia’s Got Talent, affronta il razzismo a colpi di battute

MASSIMILIANO CIMINO

Artista versatile, lo abbiamo visto a Striscia la notizia, Canale 5 e nel cast di Si Fa X Ridere

VINCENZO D’ANDRETTA

Scrive i suoi monologhi di notte, appena si corica, ammesso attraverso l’invio del video

DENISE GIAMMUSSO

Da Area Zelig, con la sua comicità surreale ha la soluzione a tutti i problemi dell’esistenza

RUBEN SPEZZATI

Vincitore del Festival Cabaret Emergente 2020 in coppia con Spadolà, ora in veste solista

MAURO TARANTINI

Attore cinematografico e teatrale, vincitore del Festival Cabaret Emergente 2017

Soltanto 3 Comici su 6 si qualificheranno per la Finalissima in programma giovedì 9 maggio al Teatro Storchi di Modena, andandosi ad aggiungere a NICOLA VIRDIS, CLAUDIO BAZZAN, I BROMANCE usciti dalla Finale di Formigine.

Mentre Sabato 13 Aprile si terrà la terza Finale al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, dalla quale usciranno gli ultimi 3 SuperFinalisti.

Ospiti della Serata del 6 Aprile a Castelfranco Emilia il Duo Comico GIAN PIERO STERPI & ALESSIA DE PASQUALE e la cantautrice GIULIA SANCASSIANI che proporrà un tributo a un cantautore italiano.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo veramente felici di ritornare nella bella ed accogliente Castelfranco Emilia, in un Teatro caloroso come il Dadà, dove il pubblico te lo senti addosso – dice Riccardo Benini, direttore artistico e conduttore del Festival – Siamo reduci dal tutto esaurito della prima Finale a Formigine e ci auguriamo che anche Castelfranco Emilia accolga il Festival in questo modo. Un grande ringraziamento al Comune di Castelfranco Emilia che ha creduto in questo progetto”.

I biglietti per assistere alla serata di Castelfranco Emilia si possono acquistare, al costo di € 15,00, direttamente al Teatro Dadà da giovedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.30, o la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 19, oppure su VIVATICKET o chiamando il numero tel. 3337984821 – info@riccardobenini.it