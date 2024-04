ROMA (ITALPRESS) – Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria. Nel Consiglio Generale che si è riunito il 4 aprile ha ottenuto 147 voti su 173 presenti. Gli assenti sono 14, in 9 hanno consegnato una scheda bianca e 17 sono le schede nulle.

Emiliano, classe 1973, Orsini è amministratore Delegato di Sistem Costruzioni Srl, e di Tino Prosciutti SpA. In Confindustria è vicepresidente uscente per il Credito, la Finanza e il Fisco.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

