Si trovava a piedi, in Via Togliatti, quando veniva notato dai militari della stazione di Campagnola Emilia in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. A seguito dei controlli il giovane, identificato in un 22enne veniva trovato in possesso di mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish. La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane permetteva di rinvenire oltre 100 grammi di stupefacente del tipo hashish ed un bilancino di precisione. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 22enne residente in un comune della bassa reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto l’altro ieri sera intorno alle ore 20:00, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, durante un servizio perlustrativo, mentre transitava in Via Togliatti di Campagnola Emilia, notava un ragazzo a piedi. Dopo essersi avvicinati per un controllo, all’atto delle procedure di identificazione i militari avvertivano da subito, un forte odore acre riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti e nella circostanza alla domanda circa la detenzione di eventuali sostanze illecite, il 22enne mostrava sin da subito segni di ingiustificato nervosismo, motivo per il quale, avendo fondato motivo di ritenere che sulla sua persona potesse esserci occultata sostanza stupefacente decidevano di approfondire i controlli, rinvenendo una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di mezzo grammo.

Successivamente i militari estendevano la perquisizione presso l’abitazione del giovane, a questo punto collaborativo, rinvenendo su sua indicazione altro stupefacente del tipo hashish per oltre 100 grammi nonché un bilancino di precisione Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, i militari della stazione di Campagnola Emilia acquisivano a carico del 22enne elementi di presunta responsabilità, denunciando il 22enne alla Procura reggiana in ordine al citato riferimento normativo violato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro dello stupefacente e del bilancino rinvenuto.